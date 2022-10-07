Угрожали расправой: в Карагандинской области задержаны подозреваемые в попытке ограбления

Задержанный мужичина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Каркаралинского района Карагандинской области задержали трех мужчин, подозреваемых в попытке ограбления, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщение поступило в полицию 27 сентября.

31-летний потерпевший занимается возведением жилого дома. Он рассказал полиции, что в полночь к объекту, где он на тот момент находился, подъехал автомобиль.

По версии следствия, из машины вышли трое подозреваемых и начали угрожать потерпевшему расправой. Они намеревались похитить стройматериалы - профлисты и мешки с цементом общей стоимостью 640 тысяч тенге. Но когда мужчина оказал сопротивление, подозреваемые скрылись с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали троих подозреваемых в возрасте 23, 35 и 36 лет. Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК "Покушение на грабеж".

Напомним, в Жетысуской области продавец вынудила грабителя спасаться бегством, побив шваброй.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991593-ugrozhali-raspravoy-v-karagandinskoy-oblasti-zaderzhany-podozrevaemye-v-popytke-ogrableniya/