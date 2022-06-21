Продавец побила шваброй и вынудила грабителя спасаться бегством в Жетысуской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

В одном из магазинов города Текели Жетысуской области мужчина в маске, угрожая медицинским скальпелем, потребовал выручку. Однако женщина-продавец смогла дать ему отпор. Об этом сообщает департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, в ночь на 19 июня мужчина в маске ворвался в магазин и, угрожая медицинским скальпелем, потребовал дневную выручку. Злоумышленник пнул витрину и повредил кассовый аппарат.

За прилавком оказались две дочери владелицы торговой точки, которых 36-летняя продавец попросила подежурить, пока она моет полы. Услышав крики, хрупкая женщина поспешила на помощь и ударила грабителя шваброй по спине.

"Мужчина, встретив яростный отпор, тут же сбежал с места происшествия", - отметили в ДП Алматинской области.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний безработный житель Текели.

В своих показаниях мужчина пояснил, что решился на преступление якобы из-за финансовых трудностей. Скальпель, обнаруженный на месте происшествия, а также использованная подозреваемым маска изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Расследование проводится по ст.ст.24 ч.3, 191 ч.1 УК РК (Покушение на грабеж). Ущерб от разбитой витрины бизнесвумен оценила в 100 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975069-prodavets-pobila-shvabroy-i-vynudila-grabitelya-spasatsya-begstvom-v-zhetysuskoy-oblasti/