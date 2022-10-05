Еще 14 "черных" старателей задержали в пограничной зоне Казахстана

Место, где добывали полезные ископаемые. Фото: gov.kz

В Аксуском районе Жетысуской области полицейские совместно с пограничниками задержали 14 человек, которых подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ РК.

Незаконная добыча полезных ископаемых, по данным Погранслужбы, велась в местности Сарытау.

"В ходе обыска в районе задержания обнаружены буровые инструменты, оборудование для разрыхления и копки грунта, бензоагрегат, а также автотранспорт марки HOWA, груженый рудой весом около 40 тонн", - говорится в сообщении.

Установлено, что у задержанных отсутствуют разрешительные документы для осуществления горно-добывающей деятельности в пограничной зоне.

Расследование по данному факту ведет областной департамент полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские Жетысу задержали шестерых мужчин, занимавшихся незаконной добычей золотой руды близ села Баласаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991105-esche-14-chernyh-starateley-zaderzhali-v-pogranichnoy-zone-kazahstana/