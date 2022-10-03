Шестерых "черных" старателей задержали в Жетысуской области (фото)

Изъятые инструменты. Фото: polisia.kz

В горной местности близ села Баласаз в Жетысуской области полицейские задержали мужчин, занимавшихся незаконной добычей золотой руды, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские Жетысуской области задержали бригаду из шести мужчин, которых доставили в районный отдел полиции. Задержанные являются жителями Жамбылской области и города Алматы.

По данным полиции, подозреваемые занимались добычей золотой руды без каких-либо разрешительных документов.

Стражи порядка изъяли используемый ими автотранспорт (грузовик HOWO, экскаватор, УАЗ), а также оборудование в виде буров, электрогенератора (чабанка), перфоратора, специальных пик, заготовленных холщовых мешков, юрты и палатки.

"Добытые ископаемые (различные камни и песок) оказались уже загружены в грузовик. По факту назначены соответствующие экспертизы и начато досудебное расследование, которое проводится по части 1 статьи 334 УК РК "Самовольное пользование недрами", – сообщил старший инспектор Природоохранной полиции ДП региона Баглан Рымжанов.

Изъятые инструменты и оборудование. Фото: polisia.kz

Палатка. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990878-shesteryh-chernyh-starateley-zaderzhali-v-zhetysuskoy-oblasti-foto/