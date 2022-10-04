Судебный процесс по делу Бакытгуль Хаменовой отложили на 10 дней

Бакытгуль Хаменова в суде. Фото: azh.kz

3 октября должно было состояться очередное судебное заседание по делу бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, однако его отложили на 10 дней, передает "Ак Жайык".

Дело рассматривается в Атырауском городском суде №2.

3 октября в 10.00 часов участники процесса ожидали заседания, на котором должны были начаться прения сторон, однако им объявили, что оно переносится на 13 октября в связи с состоянием здоровья председательствующего судьи Жумагали Ташимова.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева судят по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю.

Ранее в суде были озвучены некоторые подробности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991017-sudebnyy-protsess-po-delu-bakytgul-hamenovoy-otlozhili-na-10-dney/