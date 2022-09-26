Кайрат Боранбаев. Фото: mcdonalds.kz

Казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста еще на один месяц. Об это сообщается на официальном сайте городского суда Астаны.

"8 сентября 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц", — говорится в сообщении суда.

Напомним, бизнесмен Кайрат Боранбаев был арестован в марте этого года. Тогда в АФМ сообщали, что Боранбаева подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В июле Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала, что в рамках резонансных дел с признаками легализации преступного дохода, в том числе в отношении Кайрата Боранбаева, а также Кайрата и Гульмиры Сатыбалдыулы, в Казахстан из Люксембурга было возвращено свыше 170 млн долларов США.

Тогда же, в июле, в розыск был объявлен брат Кайрата Боранбаева Мурат. Подробности в АФМ уточнять не стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989614-kayratu-boranbaevu-prodlili-srok-aresta/