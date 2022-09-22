Расследование начали после "минирования" школы в Алматинской области

Оцепленная территория в поселке Отеген-Батыр. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Ранее одну из школ в селе Отеген-Батыр Алматинской области оцепили после анонимного сообщения о взрывном устройстве. Саперы и кинологи изучили здание, сообщается в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

О поступившем сообщении и последующей за ним проверке ранее сообщил акимат. Результаты проверки обещали огласить позже.

"На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась", – сообщили в МВД.

В полиции уже приступили к поискам лжетеррориста. По данному факту начато расследование.

Ранее мы рассказывали о случае, когда из школы в Павлодарской области эвакуировали более тысячи человек из-за сообщений о бомбе. Впрочем, ничего опасного в здании не нашли. В "минировании" школы уличили одного из учеников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989202-rassledovanie-nachali-posle-minirovaniya-shkoly-v-almatinskoy-oblasti/