Две школы в Алматинской области оцепили после сообщений о бомбе

Классная комната. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture Alliance / Getty Images

Здания двух школ проверяют в селе Отеген батыр после поступившего сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщает в своем профиле в Instagram акимат Илийского района.

Речь идет о школах под номерами 7 и 13.

"На место были направлены силы и средства оперативных служб района. В настоящее время территории школ оцеплены, проведена полная эвакуация детей и педагогов, проводятся мероприятия согласно алгоритму", – сообщили в районном акимате.

Дополнительные сведения пообещали озвучить позже. А до тех пор жителей и гостей поселка призвали сохранять спокойствие.

Ранее мы рассказывали о случае, когда из школы в Павлодарской области эвакуировали более тысячи человек из-за сообщений о бомбе. Впрочем, ничего опасного в здании не нашли. В "минировании" школы уличили одного из учеников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989191-dve-shkoly-v-almatinskoy-oblasti-otsepili-posle-soobscheniy-o-bombe/