Глава упрздрава Мангистау: Одного из фельдшеров избили уволенные коллеги

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров заявил о фактах давления на сотрудников скорой помощи в Жанаозене, передает Lada.kz.

По словам главного врача Мангистауской области, в Жанаозене по решению суда закончилась забастовка сотрудников скорой помощи. 11 человек были освобождены от занимаемых должностей, еще 30 - в знак солидарности написали заявление на увольнение по собственному желанию.

"После этого шага сотрудники, освобожденные от должности, начали оказывать давление на тех, кто во время забастовки продолжал работать во благо населения. Им начали поступать звонки с угрозами, требования уволиться с работы в знак солидарности.

Одного из фельдшеров избили уволенные коллеги после того, как он сдал смену. Данный инцидент произошел в стенах отделения СМП Жанаозена (фельдшерской комнате отдыха)", - рассказал Аманбек Жумиров.

Он отметил, что пострадавший поступил в приемный покой городской больницы в отделение травматологии с ушибами мягких тканей височной области с обеих сторон и грудной клетки.

"Также у некоторых сотрудников были выбиты окна в доме. В связи с чем они для того, чтобы избежать давления, были вынуждены написать заявления на увольнение по собственному желанию", - заявил глава облздрава.

Аманбек Жумиров добавил, что бывшие коллеги также агитируют уволиться с работы сотрудников, которые находятся в трудовом отпуске и на больничном.

Он отметил, что считает все эти действия преступлением против жителей Жанаозена, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Напомним, 11 сентября в Мангистау на забастовку вышли десятки фельдшеров и водителей скорой помощи с требованием поднять им зарплаты. Суд признал эту акцию незаконной. В итоге 57 сотрудников остались без работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989090-glava-uprzdrava-mangistau-odnogo-iz-feldsherov-izbili-uvolennye-kollegi/