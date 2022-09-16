Суд разрешил уволить бастующих в Мангистау работников скорой помощи (видео)

Машины скорой помощи рядом с больницей. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Десятки работников скорой помощи, которые с прошлого воскресенья бастовали за повышение зарплат, оказались под угрозой увольнения - суд признал митинг водителей и фельдшеров незаконным, сообщает сайт телеканала КТК.

Митингующие требовали повышения зарплаты, социальный пакет и увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи. Уговоры и угрозы не вернули сотрудников на работу.

На смену с воскресенья, 11 сентября, не выходила большая часть работников трех станций – в Мунайлинском районе, Жанаозене и самом областном центре. В итоге руководство обратилось в суд.

Изучив дело, там пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо, указать там перечень разногласий, требования, место и время митинга, а также обозначить предполагаемое количество участников.

Кроме того, даже при забастовке работники скорой помощи должны были обязательно обеспечить явку на работу бригад, хотя бы в минимальном количестве.

"В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка подлежит приостановлению. В случае неисполнения работниками либо продолжения забастовки для работодателя это является основанием для применения им меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора", - заявил судья Актауского городского суда №2 Рахымжан Бейсенов.

Источник: КТК

Напомним, 11 сентября в Мангистау на забастовку вышли десятки фельдшеров и водителей скорой помощи. На линии оставались лишь две бригады, принимавшие вызовы первой категории срочности. Позже к бастующим обратился глава облздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988080-sud-razreshil-uvolit-bastuyuschih-v-mangistau-rabotnikov-skoroy-pomoschi-video/