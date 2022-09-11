Сотрудники скорой помощи не вышли на работу в Актау. К ним обратился глава облздрава

Фото: lada.kz

Водители и фельдшеры областной Станции скорой помощи Мангистау сегодня, 11 сентября, не вышли на свои рабочие места - они требуют поднять им зарплаты. К работникам обратился глава областного управления здравоохранения.

Как рассказали сами медики изданию Lada.kz, сегодня в Актау работают только две машины скорой помощи - они обслуживают вызовы первой категории срочности.

Работники рассказывают, что уже не раз просили поднять им зарплаты, однако этого до сих пор не произошло. В итоге в знак протеста они не вышли на работу.

К собравшимся вышло руководство станции и пообещало решить этот вопрос завтра, но медики ему уже не верят.

Позже к протестующим фельдшерам и водителям обратился руководитель управления здравоохранения Аманбек Жумиров.

Как объяснил Жумиров журналистам, зарплаты работники скорой помощи получают согласно системе оплаты труда ПП РК 1193. В марте было решено выплачивать медикам надбавки в размере 10-40 тыс. тенге.

Отмечается, что зарплаты начисляются ежемесячно до 10 числа. До сентября все выплаты заработных плат осуществлялись с 5 по 7 число. Выплата полной заработной платы с надбавками за август осуществится 12 сентября.

"Данный невыход в смену на дежурство в 08:30 является незаконным на основании статьи 176 ТК РК. Из-за незаконной забастовки были выделены дополнительные бригады скорой помощи для оказания помощи в обслуживании вызовов", - объяснил руководитель управление здравоохранения.

Жумиров добавил, что отказ от выхода на работу через ультимативные требования является как не законным, так и не этичным.

"Подобные действия создают угрозу для жизни и здоровья населения Мангистауской области. Не стоит поддаваться на провокации, вы нужны людям. Призываю всех к благоразумию", - заключил чиновник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987210-sotrudniki-skoroy-pomoschi-ne-vyshli-na-rabotu-v-aktau-k-nim-obratilsya-glava-oblzdrava/