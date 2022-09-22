57 сотрудников скорой помощи остались без работы после забастовки в Мангистау

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Мангистау забастовка работников скорой помощи обернулась массовыми увольнениями - 19 человек уволило руководство, еще 38 написали заявления по собственному желанию в знак солидарности с уволенными коллегами, сообщает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, работы лишились 11 сотрудников скорой помощи в Жанаозене и 8 - в Мунайлинском районе.

Из солидарности заявления по собственному желанию написали еще 25 фельдшеров и 13 водителей. Им дали время подумать и поменять свое решение. Но медики на работу так и не вернулись. В итоге многим быстро нашли замену. В Жанаозене набрали уже 15 водителей и 9 фельдшеров, в Мунайлинском районе – 6 водителей и фельдшера.

В управлении здравоохранения отмечают, что работа скорой помощи в регионе налажена. Из местного бюджета на надбавки к заработным платам выделено 236 миллионов. До конца года водителям обещают доплачивать по 90 тысяч, фельдшерам – по 40, санитаркам – по 30 тысяч тенге.

Источник: КТК

Напомним, 11 сентября в Мангистау на забастовку вышли десятки фельдшеров и водителей скорой помощи с требованием поднять им зарплаты. На линии оставались лишь две бригады, принимавшие вызовы первой категории срочности. В управлении здравоохранения тогда заявляли, что работники скорой помощи получают зарплаты согласно системе оплаты труда.

Позже суд признал акцию протеста незаконной и разрешил уволить бастующих медиков и водителей.

Несколько дней назад ситуацию прокомментировала глава Минздрава Ажар Гиният. Она назвала требования фельдшеров и водителей нереальными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988986-57-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-ostalis-bez-raboty-posle-zabastovki-v-mangistau/