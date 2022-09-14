Охранное агентство обязали содержать до 18 лет дочь убитого сотрудниками жителя Уральска

Зал суда. Архивное фото: NUR.KZ

В Уральске вновь рассмотрели дело об убийстве 32-летнего Куаныша Ахметова, за которое осудили охранников одного из местных агентств. Фирму обязали до 18 лет содержать дочь погибшего, передает "Мой город".

В убийстве были признаны виновными охранники агентства "Сова" Аян Кафизов и Абзал Адилов, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы.

Третий фигурант дела - Абутали Коныскали - за превышение полномочий получил 2,5 года колонии.

В декабре 2021 года в областном суде рассмотрели апелляционные жалобы, где приговор Аяна Кафизова и Абзала Адилова оставили без изменений, а Абутали Коныскали освободили по амнистии.

Однако потерпевшая сторона обратилась в Верховный суд. Дело вновь направили в суд Западно-Казахстанской области, где приговор был изменен.

"Коныскали признать виновным по ч.2 ст.252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб" и запретить ему работать в охранной сфере 4 года, а также лишить свободы на такой же срок с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Изменить меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять его под стражу немедленно в зале суда", - говорится в приговоре.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевших о взыскании морального вреда. Аян Кафизов и Абзал Адилов в солидарном порядке обязаны выплатить сестре, брату и матери погибшего по 4 млн тенге (в общей сложности каждый должен по 12 млн тенге). А Коныскали обязали выплатить сестре, брату и матери погибшего по одному миллиону тенге.

Гражданский иск супруги убитого суд удовлетворил частично.

"Охранному агентству "Сова" выплатить супруге погибшего 1,1 миллион тенге, а дочери погибшего до достижения совершеннолетия ежемесячно выплачивать по 35 тысяч тенге", - указывается в вердикте.

Также Адилов и Кафизов должны выплатить материальную компенсацию в размере 1,1 млн тенге.

Напомним, в декабре 2019 года полицейские приехали по вызову в ресторан, где проходил новогодний корпоратив. Они забрали Куаныша Ахметова на медосвидетельствование.

После чего мужчина хотел сбежать, но за ним бросились вдогонку сотрудники частного охранного агентства. Поймали его возле АЗС, когда стягивали с забора, ему перерезало руки. Он скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987745-ohrannoe-agentstvo-obyazali-soderzhat-do-18-let-doch-ubitogo-sotrudnikami-zhitelya-uralska/