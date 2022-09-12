17-летнюю казахстанку вовлекли в занятие проституцией

Кадр из видео: polisia.kz

В Абайской области 17-летнюю девушку вовлекли в занятие проституцией, а в Костанайской области задержали администратора массажного салона, которая привлечена к ответственности за предоставление помещения для оказания интим-услуг, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ведомстве рассказали, что в Абайской области задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю девушку, а деньги присваивала себе.

Данный факт зарегистрирован по ст.134 ч.1 УК (Вовлечение в занятие проституцией). Проводится расследование.

А в Костанайской области была задержана администратор массажного салона, которая предоставляла арендуемое помещение для занятия проституцией и сводничества.

По данному факту составлен административный протокол по ст.450 ч.1 (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) КоАП РК.

Напомним, ранее сообщалось о задержании предполагаемой ОПГ, которая продавала в рабство молодых казахстанок.

Также стало известно, что в Мангистау 30-летнюю девушку похитили для сексуальной эксплуатации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987319-17-letnyuyu-kazahstanku-vovlekli-v-zanyatie-prostitutsiey/