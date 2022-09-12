Девушку похитили в Мангистау для сексуальной эксплуатации

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В Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту похищения человека с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, в Мангистауской области начато досудебное расследование по ст.125 ч.3 п.2 УК (Похищение человека с целью эксплуатации).

Стражи порядка установили и задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в том, что он путем применения насилия похитил 30-летнюю девушку для сексуальной эксплуатации.

Напомним, ранее сообщалось, что пресечена противоправная деятельность предполагаемой ОПГ в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987315-devushku-pohitili-v-mangistau-dlya-seksualnoy-ekspluatatsii/