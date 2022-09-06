Мужчину подозревают в покушении на убийство бывшей жены в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматинской области мужчину подозревают в нападении с ножом на бывшую супругу. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации ДП Алматинской области, преступление произошло 3 сентября в селе Шелек. Женщина получила ножевые ранения.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство", - отметили в ведомстве.

В настоящее время назначены экспертизы. Проводятся все необходимые следственные действия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

Подозреваемый помещен под стражу. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством ДП региона.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Алматы в одном из автобусов мужчина с ножом напал на пассажирку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986447-muzhchinu-podozrevayut-v-pokushenii-na-ubiystvo-byvshey-zheny-v-almatinskoy-oblasti/