Осужденный за смерть женщины инструктор по роупджампингу обжаловал приговор в Караганде

Евгения Леонтьева перед прыжком. Кадр из видео: соцсети

Осужденный за смерть Евгении Леонтьевой инструктор по роупджампингу подал апелляционную жалобу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Карагандинского областного суда.

Апелляционная жалоба осужденного будет рассмотрена в Карагандинском областном суде 27 сентября.

"Уголовное дело в отношении мужчины поступило по апелляционному ходатайству прокурора, апелляционным жалобам потерпевшего, осужденного, его адвоката.

Ходатайств от участников процесса об истребовании и приобщении к делу новых материалов, вызове и допросе в судебном заседании дополнительных свидетелей не поступило, а потому имеются основания для назначения заседания суда апелляционной инстанции. Заседание назначено на 27 сентября", - сообщается в постановлении Карагандинского областного суда.

Напомним, в октябре 2021 года 33-летняя жительница Шахтинска Евгения Леонтьева погибла во время прыжка на тарзанке, разбившись о бетонную конструкцию. У нее остались трое детей и супруг.

В ходе расследования уголовного дела был задержан и позже арестован инструктор по роупджампингу.

В августе текущего года был вынесен приговор. Мужчина по ч.3 ст.306 УК РК (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) получил четыре года лишения свободы. Осужденный вину не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986232-osuzhdennyy-za-smert-zhenschiny-instruktor-po-roupdzhampingu-obzhaloval-prigovor-v-karagande/