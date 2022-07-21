Имена подозреваемых в рейдерских захватах огласили в АФМ

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Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило о пресечении деятельности группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. Сотрудники ведомства озвучили имена подозреваемых.

По информации АФМ, 14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС:

Танашев Тимур Сержанович 1983 г.р.;

Бабаев Рауан Тимурович 1992 г.р.;

Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г.р.;

Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г.р.

Кроме того, 15 июля в отношении данных граждан специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

"Одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск.

Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич", - добавили в ведомстве.

Пострадавших от незаконных действий данных граждан призвали обратиться по телефонам доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая могла шантажировать известных казахстанских предпринимателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979506-podozrevaemyh-v-reyderskih-zahvatah-zaderzhali-v-almaty/