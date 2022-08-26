Четыре человека погибли при стрельбе в США во время выселения из квартиры

Полиция на месте происшествия. Фото: twitter.com/KOLDNews

В американском штате Аризона произошла перестрелка во время выселения жильцов из квартиры. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе полицейский, передает KGUN9.

Происшествие случилось в одном из жилищных комплексов города Тусон.

Сообщается, что констебль Дебора Мартинес-Гарибей, которая погибла в результате стрельбы, исполняла ордер на выселение. Также погиб сотрудник домоуправления. Кто стал третьей жертвой, пока неизвестно.

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе также скончался на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в одном из парков американского города Лос-Анджелес произошла стрельба, в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

В американском городе Буффало на парковке возле супермаркета произошла стрельба, в результате которой десять человек погибли, еще трое были ранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984974-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-strelbe-v-ssha-vo-vremya-vyseleniya-iz-kvartiry/