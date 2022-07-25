Два человека погибли при стрельбе в Лос-Анджелесе

Пожарная служба на месте происшествия. Фото: twitter.com/fox3news

В одном из парков американского города Лос-Анджелес произошла стрельба, в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили ранения, передает NBC News.

Инцидент произошел рядом с парком Пек, где в этом время проходило автомобильное шоу.

По словам капитана полиции Лос-Анджелеса, стрельба могла начаться из-за спора. Стрелков было как минимум двое.

"Власти заявили, что два человека были убиты и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса", – говорится в материале.

Отмечается, что среди пострадавших четверо находятся в критическом состоянии. Капитан пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрик Скотт также сообщил, что в списке раненых есть дети.

Ранее в США пять человек погибли в результате стрельбы в двух местах одного штата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980047-dva-cheloveka-pogibli-pri-strelbe-v-los-andzhelese/