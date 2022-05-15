Десять человек застрелили возле супермаркета в США (видео)

Парковка перед магазином Буффало, США. Фото: John Normile/Getty Images

Вчера, 14 мая, в американском городе Буффало на парковке возле супермаркета произошла стрельба, в результате которой десять человек погибли, еще трое были ранены.

Массовая стрельба в Буффало произошла вечером в субботу, 14 мая, пишет CNN. Погибли 10 человек, 13 – пострадали.

В полиции заявляют, что стрелял 18-летний парень, который приехал из другого города, находящегося в нескольких часах езды от места происшествия. При этом все события он транслировал в прямом эфире.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья рассказал, что сначала стрелок открыл огонь на парковке магазина, а затем вошел внутрь, где продолжил стрельбу, прежде чем сдаться полицейским.

"Он был очень хорошо вооружен. У него было тактическое снаряжение, на нем был шлем, у него была камера, на которую он транслировал то, что делал", – рассказал комиссар.

По словам Грамальи, из 13 жертв 11 были афроамериканцами, а двое – белыми.

Корреспонденты издания сообщают, что ФБР расследует стрельбу как преступление, совершенное на почве расовой ненависти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969321-desyat-chelovek-zastrelili-vozle-supermarketa-v-ssha-video/