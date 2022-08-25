Пассажир заявил о бомбе в самолете в аэропорту Нур-Султана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столичном аэропорту пассажир рейса Нур-Султан – Аланья заявил о заложенной в самолете бомбе. Полицейские проверили судно, но взрывное устройство не нашли. Против мужчины возбудили дело, передает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел 21 августа.

Как рассказали в правоохранительных органах, примерно в 10:00 в Линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана поступило сообщение, что в стерильной зоне терминала аэропорта при посадке пассажиров на авиарейс авиакомпании Turkish Airlines сообщением "Нур-Султан – Анталья" 44-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба.

"Незамедлительно произведен осмотр борта и стерильной зоны аэропорта. В ходе осмотра каких-либо взрывных устройств и иных запрещенных веществ не обнаружено", – сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас он находится в ИВС.

"Иные сведения в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат", – добавили в полиции.

Напомним, 22 августа две больницы Алматы получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Весь персонал и пациенты были эвакуированы из зданий.

23 августа неизвестный сообщил о взрывных устройствах в зданиях городских судов, поликлиник и ТРЦ в Нур-Султане. Вчера, 24 августа, в полицию Актобе также поступило сообщение о взрывных устройствах в зданиях судов.

Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984734-passazhir-zayavil-o-bombe-v-samolete-v-aeroportu-nur-sultana/