Неизвестный "заминировал" здания судов, поликлиник и ТРЦ в Нур-Султане

Пожарная машина возле здания ТРЦ в Нур-Султане. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня ночью на электронную почту аэропорта Нур-Султана поступили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях городских судов. Утром анонимы сообщили о "минировании" других зданий в городе, сообщается в официальном Telegram-канале Polisia.kz.

По данным полиции, сегодня, 23 августа, в 03:50 на канал "102" поступила информация от инспектора авиационной безопасности о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы.

"В 09:11 также поступили аналогичные сообщения по факту заложенной бомбы в зданиях гостиницы "Park INN", поликлиник, а также ТРЦ "Mega Silk Way", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что правоохранительными органами была осуществлена проверка. Взрывных устройств нигде не обнаружили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984406-neizvestnyy-zaminiroval-zdaniya-sudov-poliklinik-i-trts-v-nur-sultane/