Здания судов "заминировали" в Актобе (фото, видео)

Место происшествия. Фото: МВД РК

Сегодня, 24 августа, поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях судов в Актобе. На местах происшествия работали саперы, однако ничего не обнаружили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, утром 24 августа на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло письмо о том, что в здании заложено взрывное устройство.

Аналогичные сообщения поступили в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, Специализированный суд города Актобе по уголовным делам и Специализированный административный суд города Актобе.

На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены.

Напомним, накануне сообщалось, что неизвестный "заминировал" здания судов, поликлиник и ТРЦ в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984602-zdaniya-sudov-zaminirovali-v-aktobe-foto-video/