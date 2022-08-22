Мошенники стали выдавать себя за работников фонда "Қазақстан халқына"

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Новый способ обмана придумали мошенники в Казахстане. Они звонят казахстанцам, которые просили о финансовой помощи, и обманом выведывают конфиденциальную информацию. Об этом говорится на официальном сайте общественного фонда "Қазақстан халқына".

Ранее мы рассказывали о том, что выпускники школ, которые набрали проходной балл на ЕНТ, но не получили государственного гранта, могут попытать счастье в конкурсе, который организовывает ОФ "Қазақстан халқына" и выиграть грант на обучение и даже стипендию.

Помимо абитуриентов из социально уязвимых слоев населения, на финансовую помощь от фонда могут рассчитывать также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации – например, люди с редкими заболеваниями, сироты и дети, которые из-за болезни могут стать инвалидами.

Помимо этого фонд оказывает помощь тем, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации или же вовсе не имеет возможности прокормить себя. Более подробно о том, кто может рассчитывать на помощь от фонда, мы рассказывали здесь.

На некоторых из нуждающихся в помощи, как оказалось, решили нажиться мошенники.

По какой схеме действуют мошенники

Как сообщили представители фонда, злоумышленники звонят гражданам, выдают себя за сотрудников фонда и предлагают оформить денежную выплату. При этом мошенники заявляют, что на помощь могут рассчитывать те, кто подавал заявки в сам фонд.

Для того чтобы "оформить" выплату, граждан просят продиктовать код, который должен прийти им в SMS-сообщении с короткого номера 1414. После этого они якобы смогут получить деньги через АО "Казпочта".

Позиция фонда "Қазақстан халқына"

В фонде отметили, что не назначают денежные выплаты через "Казпочту", а также подчеркнули, что их сотрудники никогда не будут звонить и просить продиктовать код из SMS-сообщения.

Более того, сам фонд никаких денежных выплат не производит.

Также стоит обращать внимание на то, откуда поступает звонок: к примеру, как отмечает фонд, его сотрудники никогда не будут звонить через мессенджеры вроде WhatsApp или Telegram.

"Все заявки принимаются только через сайт qazaqstanhalqyna.kz, и единый реестр благотворительных организаций atamekenim.kz. Там же пользователь имеет возможность узнать статус своей заявки", – сообщили представители фонда.

Напомним, коды из SMS-сообщений, как правило, используются для подтверждения санкционированного доступа. То есть система безопасности таким образом проверяет, не попытался ли посторонний человек получить доступ к конфиденциальной информации: зайти на чужую страницу в соцсетях или же попасть в приложение мобильного банкинга.

В частности, номер 1414 используется казахстанскими ЦОНами, а также приложением eGov Mobile. Это значит, что мошенники, узнав код из SMS-сообщения, смогут получить любую информацию о своих жертвах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984258-moshenniki-stali-predstavlyatsya-rabotnikami-fonda-qazaqstan-halqyna/