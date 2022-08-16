Алматинец погиб при вооруженном ограблении обменника во время январских событий

Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Алматы погиб во время вооруженного ограбления обменного пункта во время январских событий. Об этом рассказал во время брифинга заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы местный житель во время вооруженного ограбления на обменный пункт был убит сотрудниками частной охранной организации при оказании сопротивления", – сообщил Елдос Килымжанов.

Ранее спикер рассказывал о том, что на крыше здания алматинского акимата было обнаружено тело погибшего военнослужащего, которого убили. Его тело подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Напомним, сегодня Генпрокуратура опубликовала список погибших во время январских событий в Казахстане. В перечне значатся 238 фамилий.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, среди них есть как преступники, так и невинно погибшие, а также сотрудники правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983437-almatinets-pogib-pri-vooruzhennom-ograblenii-obmennika-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/