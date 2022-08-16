Тело на крыше акимата Алматы: в Генпрокуратуре озвучили подробности убийства офицера

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Генпрокуратуре во время брифинга озвучили подробности убийства человека, чье тело было найдено на крыше алматинского акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, среди погибших в январских событиях – 19 сотрудников силовых ведомств. Они погибли в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

"Указанные сотрудники были убиты, а некоторые просто растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных объектов. Выполняя свой долг, работники правоохранительных органов гибли при массовых избиениях, в результате наезда транспортных средств или расстрела в упор, будучи при этом безоружными.

Так, особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего – подполковника Хаирова, участвующего в охране здания акимата Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания", – рассказал Килымжанов.

По его словам, расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики.

У 39-летнего офицера осталась семья и двое несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что обугленное тело человека было найдено на крыше акимата города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983431-telo-na-kryshe-akimata-almaty-v-genprokurature-ozvuchili-podrobnosti-ubiystva-ofitsera/