Шесть человек осудили в Таразе по делу о январских событиях

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В суде № 2 города Тараза рассмотрели уголовное дело о январских событиях в отношении шести подсудимых, сообщается на официальном сайте Жамбылского областного суда.

Обвинялись подсудимые в:

участии в массовых беспорядках;

призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам;

хищении боеприпасов, незаконном хранении, ношении боеприпасов, патронов травматического действия;

совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение.

"В ночь с 5-го на 6-ое января 2022 года А., О. и Т. в Таразе принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества, Т. также незаконно носил и передал боеприпасы. К. провокациями призывал к участию в массовых беспорядках. Н., воспользовавшись массовыми беспорядками, совершил тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в служебное помещение, похитил боеприпасы, незаконно их носил и хранил, а С. похитил боеприпасы, незаконно носил боеприпасы и патроны травматического действия", – удалось установить суду.

Подчеркивается, что уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением.

Подсудимые признали свою вину, а также поддержали процессуальное соглашение. Сторона защиты тоже поддержала его.

При назначении наказания суд признал чистосердечное раскаяние подсудимых смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами. Отягчающим обстоятельством признал совершение преступления в условиях ЧП.

"С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения, окончательно каждому назначено наказание в виде лишения свободы: А., О., Т. – по 4 года, Қ. – 1 год 6 месяцев и Н. – 3 года 6 месяцев, условно, с установлением пробационного контроля. С. назначено 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности", – говорится в сообщении суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981847-shest-chelovek-osudili-v-taraze-po-delu-o-yanvarskih-sobytiyah/