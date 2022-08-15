Два суда "заминировали" в Петропавловске

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В Петропавловске на электронные адреса городского суда, а также нескольких сотрудников органа поступили сообщения о бомбе, якобы заложенной в здании двух судов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В полиции сообщили, что сегодня, 15 августа, поступила информация об угрозе взрыва здания по улице Брусиловского, 60, в котором находится суд № 2 города Петропавловска и Специализированный межрайонный экономический суд по СКО.

Как отметили представители суда, сообщения поступили на электронный адрес суда № 2 города Петропавловска и на электронные адреса некоторых специалистов.

В 10:30 все сотрудники были эвакуированы из здания. В результате осмотра взрывчатых веществ обнаружено не было.

В 11:20 было объявлено об окончания проверочных мероприятий, сотрудники судов приступили к исполнению служебных обязанностей.

Напомним, что сегодня на электронную почту суда города Алматы также поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. Здание Алматинского городского суда оцепили, а его сотрудников и судей эвакуировали.

На данный момент полиция Алматы ищет анонима, который "заминировал" здание Алматинского городского суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983238-dva-suda-zaminirovali-v-petropavlovske/