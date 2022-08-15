В Алматы оцепили здание суда и эвакуировали судей

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Здание Алматинского городского суда оцепили, а его сотрудников и судей эвакуировали. Об этом сообщил на официальный представитель Алматинского горсуда Абай Жарылкасын, его комментарий дополнили в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня на почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами различного характера, в связи с чем на данный момент в здании суда проводится проверка поступивших сообщений.

Уважаемые граждане, во избежание недопониманий сообщаем вам об отложении процессов на более позднее время. Здание суда оцеплено, судьи и сотрудники суда эвакуированы", – сообщил Жарылкасын.

В Департаменте полиции Алматы информацию подтвердили.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заминировании административного здания городского суда. В рамках первичного реагирования на такого рода сигналы по указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые, в первую очередь, провели эвакуацию работников суда, а также посетителей.

Патрульной полицией осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние. В настоящее время здание проверяют саперные подразделения. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983181-v-almaty-otsepili-zdanie-gorsuda-i-evakuirovali-sudey/