Полиция Алматы ищет анонима, "заминировавшего" здание суда

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полиция Алматы ищет анонима, который "заминировал" здание Алматинского городского суда. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

Полицейские завершили поисковые мероприятия в здании городского суда, находящегося по улице Казыбек би, сообщили в ведомстве.

"Информация оказалась ложной, в настоящее время сотрудники Управления по противодействию экстремизму проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и дальнейшему привлечению его к отвественности", – рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, ранее говорилось, что на почту суда поступили сообщения с угрозами. Тогда здание суда оцепили, а его сотрудников эвакуировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983208-politsiya-almaty-ischet-anonima-zaminirovavshego-gorodskoy-sud/