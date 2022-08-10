Напавшего на бывшую жену в автобусе алматинца арестовали

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В отношении напавшего на бывшую жену в автобусе алматинца санкционировали арест. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 10 августа 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на два месяца", – сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, о нападении на женщину автобусе в Алматы стало известно 5 августа. Позже пострадавшая рассказала подробности случившегося. По ее словам, напавшим оказался экс-супруг.

На днях подозреваемого задержали. В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 293 УК РК ("Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982618-napavshego-na-byvshuyu-zhenu-v-avtobuse-almatintsa-arestovali/