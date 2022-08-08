Нападение на женщину с ножом в автобусе в Алматы: задержан подозреваемый

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нападении на бывшую супругу с ножом в одном из городских автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как сообщили в департаменте, данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 293 УК РК ("Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью").

В данный момент полиция собирает информацию для обеспечения полноты и всесторонности расследования.

По согласованию с прокуратурой подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Вскоре должен решиться вопрос об избрании ему меры пресечения в рамках уголовного дела.

В полиции пообещали, что по результатам расследования действиям подозреваемого будет дана оценка, а также будет дана квалификация уголовных правонарушений.

Напомним, что о нападении на женщину в автобусе в Алматы стало известно 5 августа. Позже пострадавшая рассказала подробности случившегося. Она заявила, что на нее напал бывший супруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982277-napadenie-na-zhenschinu-s-nozhom-v-avtobuse-v-almaty-zaderzhan-podozrevaemyy/