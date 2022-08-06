Нападение с ножом в автобусе в Алматы: пострадавшая рассказала подробности

Ултуар Мухашева. Кадр из видео. Источник: КТК

Женщина, на которую набросился с ножом бывший муж в автобусе в Алматы, рассказала подробности и причины произошедшего, передает сайт телеканала КТК.

27-летняя Ултуар Мухашева рассказала, что бывший муж и раньше регулярно ее избивал. Два года назад это стало причиной развода. Однако мужчина преследует бывшую супругу до сих пор. Как уверяет пострадавшая, за четыре дня до нападения в автобусе он обещал ее изуродовать и облить кислотой.

По словам женщины, после того, как бывший супруг напал на нее с ножом в автобусе на глазах у десятков пассажиров, его арестовали на 15 суток. Теперь алматинка боится за свою жизнь, ведь скоро он снова окажется на свободе.

"С остановки вышла, хотела домой, увидела, что сзади машина подъехала тоже. И выходит там бывший муж, и я сразу обратно села на 38-й автобус, где народу много. Специально посередине туда села, чтобы, если он что-нибудь сделает, хотя бы кто-нибудь помог. И вот я села, он мне начал говорить: "Почему мы развелись?".

Я хочу, чтобы они (полицейские) еще раз посмотрели дело, что это никакое не административное и не хулиганство. Я хочу, чтобы он отсидел как минимум от четырех до семи, до восьми, и чем больше, тем лучше", - заявила Ултуар Мухашева.

Напомним, накануне в Сети разлетелись кадры, снятые на с камеру наблюдения в одном из автобусов Алматы. На видео видно, как мужчина сначала разговаривает с девушкой, а затем бросается на нее с ножом. Пассажирку спасли другие люди, сидящие в автобусе.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Алатауского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982034-napadenie-s-nozhom-v-avtobuse-v-almaty-postradavshaya-rasskazala-podrobnosti/