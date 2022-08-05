Дело о жестоком убийстве карагандинки, тело которой нашли в лесополосе, поступило в суд

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В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области поступило резонансное дело по факту жесткого убийства 27-летней Анастасии Шевяковой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд.

Спустя четыре месяца после задержания подозреваемой дело в отношении нее поступило в СМУС Карагандинской области. В мотивах и обстоятельствах преступления будет разбираться судья Кайрат Касимов.

"Главное судебное разбирательство состоится 15 августа. Дело находится в производстве судьи Кайрата Касимова. Подсудимая обвиняется по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное с особой жестокостью", - сообщили в суде.

Напомним, 27 марта этого года в лесополосе Караганды была найдена пропавшая 5 марта карагандинка. На теле погибшей были обнаружены следы ножевых ранений.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была установлена и задержана 26-летняя подозреваемая.

Позже стало известно, что подозреваемая могла совершить преступление на почве ревности

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981994-delo-o-zhestokom-ubiystve-karagandinki-telo-kotoroy-nashli-v-lesopolose-postupilo-v-sud/