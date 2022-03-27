Пропавшую в начале месяца карагандинку нашли мертвой в лесополосе

Иллюстративное фото: ДП СКО

Пропавшая 5 марта карагандинка найдена мертвой в лесопосадке города. На теле погибшей обнаружены следы ножевых ранений. Убийство женщины прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Пропажа 27-летней горожанки была зарегистрирована 5 марта.

Утром 27 марта в одной из лесопосадок города было обнаружено ее тело. Установлено, что смерть женщины была насильственной. Перед смертью ей были нанесены ножевые ранения.

"27 марта с ножевыми ранениями обнаружен труп 27-летней жительницы города, которая ранее числилась как без вести пропавшая. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлена и задержана 26-летняя подозреваемая", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Задержанная уже дала признательные показания. Она сообщила, что у нее возник словесный конфликт с погибшей.

По информации стражей порядка, находясь дома, в ходе возникшей ссоры, она нанесла ножом ранения потерпевшей и для сокрытия преступления вывезла тело погибшей в лесопосадку, где закопала его.

"Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962290-propavshuyu-v-nachale-mesyatsa-karagandinku-nashli-mertvoy-v-lesopolose/