"Убила на почве ревности": озвучена версия гибели найденной в лесополосе карагандинки

Погибшая Анастасия Шевякова. Фото: из семейного архива

Сестра погибшей жительницы Караганды Анастасии Шевяковой, тело которой нашли на днях в лесопосадке, рассказала подробности ее исчезновения, передает корреспондент NUR.KZ.

Анастасия и Венера Шевяковы - родные сестры. Девушки - погодки. По словам Венеры, детство у них было не самое радужное.

Родители развелись, мама отдала их учиться в школу-интернат, затем они обе получали образование повара в колледже. Но так и не доучились.

Потом судьба раскидала их в разные стороны. Хоть сестры и жили в одном городе, отношения у них были натянутые.

"Настя младше меня на год. Она всегда была любимицей родителей, но ей все равно не хватало внимания. Она обижалась на маму, которая не смогла обеспечить нам достаток, была с ней холодна.

Примерно в 2013-2014 годах я познакомила ее с отцом ее сына. Они жили где-то около пяти лет, но он часто ее бил, она то уходила, то возвращалась к нему. Однажды забрала сына и ушла насовсем.

После этого встретила другого, родила дочку. Но так сложилось, что его посадили, а Настя с двумя детьми оказалась на улице. Она мыкалась по разным углам, к матери в барак идти не хотела", - рассказала Венера Шевякова.

Сестра утверждает, что на тот момент и у нее с Анастасией отношения стали натянутыми. К себе ее забрать Венера не смогла. Так, в январе Настя каким-то образом снова оказалась в доме у бывшего сожителя. Правда, он уже жил с другой.

"Они разрешили ей жить там с детьми, так как идти ей было некуда. Но новая сожительница ревновала мужа к Насте и, скорее всего, на этой почве и убила. Может, просто она взяла всю вину на себя. Что случилось 5 марта, мы, наверное, никогда точно не узнаем.

Я лишь помню, что примерно 5-6 марта подозреваемая написала мне. Сказала, что Настя пришла пьяная, они подрались, она ушла, оставив детей. Уехала якобы на какой-то машине.

Все это было странно, но я решила подождать. Через какое-то время я хотела приехать к ним, навестить детей, но она сказала, что их забрали. Позже выяснилось, что все это время дети были у нее, она их морила голодом", - говорит Венера.

На данный момент дети погибшей в безопасности. Двухгодовалая малышка, по словам Венеры, лежит в больнице, а старший племянник определен в санаторий.

"Настю нашли в воскресенье, но нас никто не вызывал на опознание. Мы сами ездили в полицию. Мы до сих пор не знаем, когда будем ее хоронить. Деньги на похороны собрали неравнодушные жители. Спасибо им.

Вчера была у племянника. Он так исхудал, страшно смотреть. Малышку пока навестить не могу, не знаю, где она. Их, скорее всего, определят в детский дом. Потому что дать им сейчас что-либо ни я, ни мама не можем. Но я буду их навещать.

Еще хочу, чтобы проверили причастность к гибели сестры ее бывшего сожителя. Я не верю, что его жена могла в одиночку вывезти тело в лесопосадку и закопать", - добавила девушка.

Ранее сообщалось, что в Караганде найдена мертвой в лесополосе считавшаяся пропавшей без вести 27-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержана 26-летняя подозреваемая. Она признала вину. Идет расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962644-ubila-na-pochve-revnosti-ozvuchena-versiya-gibeli-naydennoy-v-lesopolose-karagandinki/