Спекуляции с топливом: АФМ обратилось к казахстанцам

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Агентство РК по финмониторингу выявило еще несколько фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) из Казахстана. В связи с этим в официальном Telegram-канале АФМ появилось обращение к казахстанцам.

В ведомстве отметили, что продолжают работу по выявлению теневых схем вывоза нефтепродуктов за рубеж. Во всех регионах страны проводятся тщательные проверки для предотвращения спекуляций с топливом.

Так, сотрудники агентства установили, что топливо пытались вывезти из страны под видом других нефтепродуктов, используя при этом фальшивые товаросопроводительные документы.

Кроме того, отдельные предприниматели перепродавали дизтопливо, выделенное в льготном порядке для уборки урожая.

"Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны либо Вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты по указанным номерам телефонов доверия в круглосуточном режиме", – попросили казахстанцев в агентстве.

Номера территориальных департаментов АФМ. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Напомним, с 12 июля в Казахстане действует запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых других видов ГСМ.

Ранее сообщалось, что из Казахстана пытались незаконно вывезти горюче-смазочные материалы на 4 млрд тенге. Позже стало известно, что в Костанайской области похитили талоны на бензин и дизтопливо на 18 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981889-spekulyatsii-s-toplivom-afm-obratilos-k-kazahstantsam/