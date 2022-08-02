Талоны на бензин и дизтопливо на 18,5 млн тенге похитили в Костанайской области

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Начальник службы механизации ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" похитил талоны на бензин и дизтопливо и продавал их по заниженной стоимости. Мужчине вынесли приговор, сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как сообщили в АФМ, начальник службы механизации госпредприятия, используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, похитил талоны, после чего продавал их по заниженной стоимости на АЗС и стоянках для большегрузов.

"Экс-руководитель в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс. литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс. литров, чем причинил материальный ущерб на сумму 18,5 млн тенге", - говорится в сообщении агентства.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения. Его приговорили к лишению свободы на 6 лет условно, на весь назначенный срок ему установлен пробационный контроль.

Ранее сообщалось, что из Казахстана пытались незаконно вывезти горюче-смазочные материалы на 4 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981274-talony-na-benzin-i-diztoplivo-na-185-mln-tenge-pohitili-v-kostanayskoy-oblasti/