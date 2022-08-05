Перестрелка произошла в одном из сел Алматинской области, есть погибший (видео)

Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области произошел вооруженный конфликт между молодыми людьми. В больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями доставили троих мужчин, один из которых скончался. Факт прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях распространяется видео из села Узынагаш. На кадрах показана патрульная спецмашина, зажавшая на обочине автомашину с молодыми людьми. Между сотрудником и задержанными происходит небольшая стычка.

В полиции сообщили, что видео связано со стрельбой, зарегистрированной 4 августа в Жамбылском районе, после которой в больницу с огнестрельными ранениями госпитализировали троих местных жителей 1993-1995 годов рождения. Один из пострадавших скончался.

"Раненых в больницу села Узынагаш доставили около 16:20. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

Полицией незамедлительно были предприняты меры, направленные на установление всех обстоятельств по факту и задержание лиц, причастных к преступлению. В ходе розыскных мероприятий был объявлен план "Перехват", личный состав полицейских подразделений региона ориентирован на задержание подозреваемых.

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений. В настоящее время все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, ранее вооруженные конфликты с пострадавшими и убитыми регистрировали в Талгарском районе и городе Есике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981708-perestrelka-proizoshla-v-odnom-iz-sel-almatinskoy-oblasti-est-pogibshiy-video/