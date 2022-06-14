"Жителей избивают без повода": групповая драка с поножовщиной попала на видео близ Алматы

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/halyqstan

Групповая драка с поножовщиной попала на видео в одном из ЖК в Талгарском районе. Среди пострадавших пятеро местных жителей, двое из которых госпитализированы в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело и пытаются установить всех участников инцидента, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах показаны трое мужчин, которые избивают людей, сидящих на скамейке у многоэтажного жилого дома. Экзекуции неизвестных также подвергаются несколько человек, пытающихся скрыться в подъезде.

"Жителей без повода подходят, избивают и ранят ножом", - говорится в подписи к видео.

По информации департамента полиции Алматинской области, инцидент произошел в ночь на 13 июня в Талгарском районе.

От действий неизвестных пострадали пятеро жителей ЖК в селе Бесагаш. Правоохранители инициировали уголовное расследование, предусмотренное ст.293 УК РК (Хулиганство).

"Двое из пострадавших с различными травмами госпитализированы в больницу (один с ножевыми ранениями). В настоящее время сотрудниками полиции изучается видео, а также производится опрос очевидцев и свидетелей.

Кроме того, организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников конфликта. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства полиции региона", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973980-zhiteley-izbivayut-bez-povoda-gruppovaya-draka-s-ponozhovschinoy-popala-na-video-bliz-almaty/