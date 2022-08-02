Участников январских беспорядков отправили в колонию в Павлодаре
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В Павлодаре вынесли приговор шестерым участникам январских беспорядков - их всех признали виновными, но реальные сроки получили лишь двое осужденных, сообщается на официальном сайте областного суда Павлодара.
Как установил суд, 5 января 2022 года в Павлодаре подсудимый К. перед зданием областного акимата организовал массовые беспорядки против общественной безопасности и вместе с подсудимыми Д. и Б. призывал других горожан к беспорядкам.
Кроме этого, в массовых беспорядках принимали участие подсудимые Б., Е., А., С., кроме того, подсудимый Е. применил насилие в отношении полицейского.
Своими действиями подсудимые нанесли ущерб зданию областного акимата на сумму 2,1 млн тенге, ТОО "Т" - на сумму 227 200 тенге, а также потерпевшему А. - на сумму 456 346 тенге.
"Вина осужденных доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами, видеозаписями и заключениями экспертиз", - отметили в суде.
Прокурор просил назначить К. как организатору массовых беспорядков наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, а остальным в зависимости от степени участия просил назначить наказание в виде лишения свободы, условно и ограничения свободы.
Все подсудимые вину признали.
Учитывая степень общественной опасности преступлений и личности подсудимых, судом назначено:
- осужденному К. - 6 лет лишения свободы,
- осужденному Б. - 4 года лишения свободы,
- осужденным Е., А. и С. – 3 года лишения свободы условно,
- осужденному Д. - 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981333-uchastnikov-yanvarskih-besporyadkov-otpravili-v-koloniyu-v-pavlodare/