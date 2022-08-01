Ущерб на более 343 млн тенге возместили казахстанцам, пострадавшим в ходе январских событий

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в МВД рассказал о ходе расследования январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухтар Кожаев заявил, что в ходе трагических событий пострадало много граждан.

Тогда же, добавил он, было уничтожено и повреждено 71 здание госорганов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых машины скорой помощи, полиции и противопожарных служб.

"Пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса, которым причинен огромный ущерб, исчисляемый миллиардами тенге, погибли граждане и сотрудники силовых структур.

На сегодня обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн тенге", – добавил спикер.

Он напомнил, что следственно-оперативные группы органов внутренних дел расследуют факты краж, грабежей, угонов, хулиганств и хищений оружия, совершенных на фоне массовых беспорядков в начале января.

"На сегодня производством окончены 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды. Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых к ограничению свободы, это 398 лица и лишь 92, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления – к лишению свободы. На рассмотрении судов находятся 35 дел в отношении 81 лица", – пояснил спикер.

К этому часу в производстве следователей находятся 289 дел, в том числе 6 человек содержатся под стражей. В ближайшее время власти планируют принять по ним окончательное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981173-uscherb-na-bolee-343-mln-tenge-vozmestili-kazahstantsam-postradavshim-v-hode-yanvarskih-sobytiy/