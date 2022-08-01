286 человек остаются под стражей после январских событий в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане после январских событий зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований – под стражей остаются 286 человек, об это сообщил представитель Генпрокуратуры на брифинге в СЦК, передает корреспондент NUR.KZ.

Более 5 тысяч досудебных расследований заведены по фактам поджогов гособъектов, уничтожения имущества, актам терроризма, нападения на военнослужащих, мародерства и так далее.

"На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых.

Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях", – заявил замначальника Службы спецпрокуроров Нурлыбек Сабитов.

Он сообщил, что реальные сроки после январских событий получили 92 человека – они совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия.

Напомним, ранее в ГП сообщали, что по результатам расследования январских событий в Казахстане осуждено более 700 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981172-286-chelovek-ostayutsya-pod-strazhey-posle-yanvarskih-sobytiy-v-kazahstane/