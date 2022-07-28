Еще двух экс-полицейских по делу Джорджа Флойда приговорили к тюремным заключениям

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Двое полицейских из Миннесоты, которых обвинили в нарушении гражданских прав покойного афроамериканца Джорджа Флойда, приговорили к тюремным заключениям, передает CBS News.

Александра Куенга приговорили к трем годам тюремного заключения, другого бывшего полицейского Ту Тао, также участвовавшего в задержании Флойда, - к 3,5 годам.

Помимо вышеуказанных двоих, приговоры ранее были оглашены двум другим экс-офицерам полиции. Томасу Лейну дали 2,5 года, а Дерек Шовен был недавно приговорен еще к 20 годам. Тогда как в прошлом году ему дали 22,5 года.

Напомним, в мае 2020 года 46-летний Джордж Флойд купил пачку сигарет в магазине в городе Миннеаполис. Продавец посчитал, что он использовал поддельную купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты.

Во время задержания афроамериканца полицейские попытались надеть на него наручники и повалили на землю. Шовен придавил коленом шею Флойда и тот умер от нехватки воздуха.

Смерть Флойда вызвала протесты по США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980663-esche-dvuh-eks-politseyskih-po-delu-dzhordzha-floyda-prigovorili-k-tyuremnym-zaklyucheniyam/