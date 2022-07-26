Пытали ли бывшего вице-министра Абишева под арестом, проверит прокуратура

Елжан Биртанов и Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

На брифинге в СЦК уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову попросили прокомментировать недавнее заявление бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева в суде об угрозах и физическом давлении в изоляторе, передает корреспондент NUR.KZ.

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, который проходит по делу экс-министра Елжана Биртанова, заявил в суде об угрозах, шантаже и физическом давлении со стороны сотрудника АФМ – в изоляторе, по словам Абишева, его якобы подсаживали к убийцам, чтобы он признал вину.

Уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову попросили прокомментировать такое заявление на брифинге.

"Это заявление прозвучало не впервые, в прошлом году тоже это заявление было озвучено. Он (Абишев – прим.ред.) указывает на применение к нему незаконных методов следствия, давления и пыток в период его нахождения под стражей в 2020 году. Сейчас он повторно сделал заявление", – сообщила Азимова.

Она добавила, что в расследовании заявления о пытках Абишеву отказали.

Отметим, что об этом в суде заявил и сам Абишев – он сообщил, что в ответ ему "приходили отписки о том, что нарушений не найдено".

"Ко мне Абишев с заявлением не обращался, но, насколько я знаю, судья вынес определение суда о проверке данного факта прокуратурой, обоснованности. Насколько я знаю, в конце августа прокуратура должна представить результаты проверки", – добавила спикер.

Азимова заявила, что даже в случае недоказанности пыток, органы должны установить, какое конкретно давление оказывалось на человека, и привлечь виновных за это к ответственности.

"Законодательно у нас предусмотрена ответственность не только за пытки. В случае, если не найдены признаки пыток, правоохранительный орган, проводящий расследование, должен дать четкий ответ – имели место незаконные методы, или это превышение полномочий, или это иные незаконные действия.

Действия должны получить не только правовую оценку, но и последствия в виде привлечения к ответственности", – заявила уполномоченный по правам человека.

Напомним, что ранее о давлении также рассказал и экс-министр Биртанов – на суде он заявлял, что ему предлагали более мягкое наказание, если он признает вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980279-pytali-li-byvshego-vitse-ministra-abisheva-pod-arestom-proverit-prokuratura/