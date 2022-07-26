"Относимся резко отрицательно": Карашукеев об инциденте с лошадью близ Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

Министр сельского хозяйства на брифинге в СЦК высказался о происшествии с лошадью, которую мужчина на внедорожнике намеренно сбил и переехал в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты дважды поднимали эту тему. В первый раз министр воздержался от ответа, ссылаясь на то, что вопрос не относится к теме брифинга, но во второй раз все-таки ответил.

"Как любой нормальный человек, резко отрицательно относимся к жестокому отношению с животными. Пусть это будет домашнее животное, сельскохозяйственное животное. Иного ответа и быть не может", – заявил Ербол Карашукеев.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявлял, что закон об ответственном отношении к животным на лошадей не распространяется.

Напомним, что 16 июля близ Алматы мужчина на внедорожнике намеренно сбил и переехал соседскую лошадь, которая зашла к нему на территорию. Его арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980244-otnosimsya-rezko-otritsatelno-karashukeev-ob-intsidente-s-loshadyu-bliz-almaty/