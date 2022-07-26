Экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков вышел на свободу

Куанышбек Искаков. Фото: gov.kz

Приговоренному в декабре 2020 года к 7 годам лишения свободы экс-акиму Кызылординской области Куанышбеку Искакову сократили срок и смягчили наказание. Об этом сообщили в пресс-службе суда №2 Кызылорды. Бывший чиновник уже вышел на свободу, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе пояснили, что приговором суда №2 Кызылорды 10 декабря 2020 года Куанышбек Искаков был признан виновным по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Его осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности и пожизненно запретили заниматься государственной деятельностью.

"Срок отбывания наказания исчислен с 10.12.2020 года. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Кызылординского областного суда приговор первой инстанции был оставлен без изменения, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК приговор был изменен в части назначения наказания, срок лишения свободы был снижен до 6 лет", - сообщили в суде.

Здесь добавили, что бывший госслужащий ходатайствовал о замене неотбытой части наказания на более мягкое - штраф или ограничение свободы.

В суде представитель учреждения ЗК-169/5 поддержал представленную характеристику на осужденного и отметил, что в ходе отбывания наказания им не было совершено нарушений установленных правил и требований режима, в отношении него применены две меры поощрения, меры наказания отсутствуют, он содержится в облегченных условиях, имущественный ущерб и процессуальные издержки возмещены полностью.

Представитель потерпевшего тоже не возражал против ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

В итоге ходатайство Куанышбека Искакова было удовлетворено.

"Неотбытая часть наказания заменена более мягким наказанием -​ ограничением свободы сроком на 3 года 11 месяцев 12 дней, без освобождения от отбывания дополнительного вида наказания", - пояснили в пресс-службе суда №2 Кызылорды.

В областном суде уточнили, что осужденный уже вышел на свободу по УДО.

Как ранее стало известно, поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение к борцам с коррупцией исполнительного директора фонда "Сыр мейiрiмi".

Организация выделила 80 млн тенге четырем строительным компаниям на восстановление Арыси, но подтверждающих документов о расходовании средств от чиновников и предпринимателей так и не получила.

В итоге на скамье подсудимых оказались 5 человек: экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, два его заместителя Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов, а также два бизнесмена Женисбек Искаков и Азат Досмаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980204-eks-akim-kyzylordinskoy-oblasti-kuanyshbek-iskakov-vyshel-na-svobodu/