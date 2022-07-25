Участники кокпара устроили беспредел на улицах Талгара (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В Талгаре группа всадников устроила на городских улицах неуправляемые скачки, застопорив тем самым автомобильное движение. Возмущенные горожане сняли происходящее на видео и потребовали принять меры. В ДП Алматинской области заявили, что нарушители установлены и привлекаются к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео кокпара на городских улицах появилось в соцсетях. На кадрах показана большая группа всадников. В пылу борьбы за тушу животного молодые люди создали затор и нарушили общественный порядок. Автор поста поясняет, что действие происходит 24 июля в Талгаре.

В ДП Алматинской области сообщили, что уже установили организатора и всех участников кокпара.

"Кокпар был организован 50-летним жителем села Кендала по случаю собственного юбилея. Игра не была санкционирована акиматом. Конные состязания, начавшиеся на территории одного из фермерских хозяйств, вышли из-под контроля и перенеслись на городские улицы.

В настоящее время все нарушители установлены. 10 из них задержаны и привлечены к ответственности по ст.434 (Мелкое хулиганство), ст.593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами), ст.614 (Создание препятствий для движения ТС) КоАП РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, это не первый случай в Алматинской области. Ранее кокпар устроили на дороге в Каскелене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980096-uchastniki-kokpara-ustroili-bespredel-na-ulitsah-talgara-video/