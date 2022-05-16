"Громили авто на лошадях": кокпар на проезжей части сняли на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kaskelenkz

В Каскелене ищут организатора кокпара, участники которого застопорили движение на городских улицах и повредили одну из машин. Автовладелец обратился в органы правопорядка c официальным заявлением. Случай прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На размещенных в соцсетях видео показана группа всадников из 30-40 человек, мешающих движению автотранспорта на проезжей части. Автор поста указывает, что участники устроили кокпар в центре Каскелена.

"Жителей города кокпаровцы напугали. Они на лошадях громили стоящие на улицах автомобили.

На некоторых видео участники вошли в кураж и начали портить припаркованные машины. Лошади своими копытами оставляли на авто огромные вмятины и царапины.

По словам местных жителей, многие игроки в кокпар запрещали им снимать происходящее на телефон и даже угрожали", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован 15 мая в административном центре Карасайского района. Выяснилось, что кокпар не был санкционирован местными властями. Сейчас правоохранители устанавливают его участников и организатора.

"Проведение кокпара не было согласовано с Карасайским районным акиматом. Движение всадников, участвовавших в конной игре, зафиксировали на нескольких городских улицах. Факт официально зарегистрирован. В районную полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, автомашина которого была повреждена участниками кокпара.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора и участников, которые в обязательном порядке будут привлечены к ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969440-gromili-avto-na-loshadyah-kokpar-na-proezzhey-chasti-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/